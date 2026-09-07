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Барнаульцы считают счастливые отношения секретом успеха в карьере

Барнаульцы считают счастливые отношения секретом успеха в карьере

Особенно связь между личной жизнью и профессиональным ростом отметили мужчины В опросе SuperJob жители Барнаула ответили, как, по их мнению, романтические отношения влияют на карьеру человека.

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