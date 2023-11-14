Путин уже не намекает, а говорит прямо: Зависимости от Запада приходит конец

Как много лет строились наши экономические отношения с Западом? Мы по льготным ценам продавали им энергоносители и другое сырьё, получая за это одобрительные похлопывания по плечу и обещания поделиться современными технологиями.
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