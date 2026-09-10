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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой о матчах сборной России: «Сыграли – сыграли. Выиграли – ура. Проиграли или сыграли вничью – ничего страшного. Ничем не рискуешь, ничего не грозит»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о соперниках сборной России. 3 октября команда тренера Валерия Карпина сыграет против Намибии , 6 октября – против Нигерии .

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