Мудрые советы от бабушки

Бабушка говорила мне:- Котенька, принцев мало, и они слишком любят себя и своих драконов.Их хватает только на дур, которые не могут сами вылезти из какого нибудь пи*деца и мечтают только о белых мерседесах.
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