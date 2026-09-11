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Царьград

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«Орешник» — не «вундерваффе», значение имеет лишь готовность применять летальную силу: военный аналитик об ударе по Украине

«Орешник» — не «вундерваффе», значение имеет лишь готовность применять летальную силу: военный аналитик об ударе по Украине

Если главаря киевского режима захотят наказать, это сделают и без применения «Орешника», считает военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко.

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