В Набережных Челнах супружеская пара избила подростков возле подъезда

Супружеская пара избила двух девочек-подростков у жилого дома в Набережных Челках. Об этом говорится в посте в группе «Челны онлайн» во «ВКонтакте».
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