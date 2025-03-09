С горечью и болью в сердце сообщаем, что 09.03.2025г. перестало биться сердце нашего дорогого и любимого папы, дедушки Сальникова Бориса Георгиевича.
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С горечью и болью в сердце сообщаем, что 09.03.2025г. перестало биться сердце нашего дорогого и любимого папы, дедушки Сальникова Бориса Георгиевича.