Павел Зубов о реноме Квартальнова как конфликтного тренера: «Кто-то из журналистов придумал и вбросил, а остальные подхватили»

Павел Зубов считает, что реноме Квартальнова как конфликтного тренера идет от журналистов. «Могу с полной уверенностью утверждать, что на бытовой почве, в повседневной жизни у Квартальнова ни с кем из игроков конфликтов не было.
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