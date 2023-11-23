В Тамбове выявили подпольный цех по производству поддельной красной икры

В Советском районе Тамбова полицейские выявили ангар, в котором изготовляли поддельную красную икру. Как сообщает региональное УМВД, сотрудники полиции изъяли технологическое оборудование -производственную линию, а также сырье в количестве 20 килограммов и 13,5 тысяч банок поддельной икры.
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