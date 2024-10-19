После массового ДТП в Карелии понадобилась помощь санавиации

В Минздраве рассказали, почему скорая Пудожской ЦРБ не приехала по вызову в поселок Шальский В Минздраве Карелии рассказали, почему скорая Пудожской ЦРБ не приехала 17 октября по вызову в поселок Шальский.
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