Мишустин утвердил новые обязанности вице-премьеров

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил изменения в распределении обязанностей между вице-премьерами, координирующими работу федеральных органов исполнительной власти по реализации различных проектов, а также по вопросам государственной политики.
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