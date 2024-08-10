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Мишустин утвердил новые обязанности вице-премьеров

Мишустин утвердил новые обязанности вице-премьеров

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил изменения в распределении обязанностей между вице-премьерами, координирующими работу федеральных органов исполнительной власти по реализации различных проектов, а также по вопросам государственной политики.

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