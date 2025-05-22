Цены на проезд в Московском метро изменятся: как и когда?

С 1 июня вступают в силу новые тарифы на проезд в московском городском транспорте и эвакуацию машин. Так, стоимость билетов на проезд будет скорректирована в среднем на 5%, сообщили «Интерфаксу» в столичном Департаменте транспорта.
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