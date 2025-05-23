Строительство КНС на правом берегу Иркутска завершено более чем на 65%

В Иркутске продолжается масштабная реконструкция напорного трубопровода, соединяющего канализационно-насосную станцию № 21 и Космический проезд, а также строительство канализационно-насосной станции «Нижний Бьеф», сообщили в областном правительстве.
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