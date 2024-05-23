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Тульские новости

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Тульская семья столкнулась с травлей после обвинений священника в домогательстве

Тульская семья столкнулась с травлей после обвинений священника в домогательстве

Об инциденте в СМИ и соцсетях сообщалось в середине мая. Отмечалось, что священник несколько раз приглашал ребенка к себе в гости, а в один из таких визитов он совершил развратные действия в отношении мальчика.

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