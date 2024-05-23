Тульская семья столкнулась с травлей после обвинений священника в домогательстве

Об инциденте в СМИ и соцсетях сообщалось в середине мая. Отмечалось, что священник несколько раз приглашал ребенка к себе в гости, а в один из таких визитов он совершил развратные действия в отношении мальчика.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии