"Орешник" пробьёт все бункеры генералов НАТО, оборвав связь: Подсчёт последствий

"Орешник" пробьёт все бункеры генералов НАТО, оборвав связь: идёт подсчёт последствий. Почему Литва и прочие так уверены в своей неприкосновенности? Всё просто: на их территориях дислоцируются натовские Силы реагирования.
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