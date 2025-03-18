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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Он как будто пытается перехитрить игру». Маркус Моррис раскритиковал Дэрила Мори за использование ИИ

«Я впервые это говорю, но я не доверяю Дэрилу Мори. Я просто не доверяю ему. Я думаю, он мыслит слишком далеко вперед о том, как нужно играть в баскетбол.

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