Генерал Милли должен каждую ночь бояться того, что желал русским — Корнилов

«Патовая ситуация: провальное контрнаступление Украины». Под таким заголовком сегодня в The Washington Post вышла статья в двух частях, приоткрывающая закулисные подробности принятия военных решений по выработке стратегии Незалежной.
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