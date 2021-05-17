Рухнула в кювет и сгорела дотла: подробности ДТП на уссурийской трассе

Рухнула в кювет и сгорела дотла: подробности ДТП на уссурийской трассе

В пятничный вечер случилось жуткое ДТП на объездной трассе под Уссурийском. Легковушка столкнулась с эвакуатором, пролетела 20 метров, рухнула в кювет, где сгорела до основания.

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