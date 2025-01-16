Семь ингредиентов, которых не должно быть в составе майонеза

Майонез — популярный соус, который является частью многих популярных блюд. Но за привлекательной текстурой и вкусом иногда скрываются ингредиенты, которые могут нанести вред здоровью, при этом значительно ухудшив качество продукта.
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