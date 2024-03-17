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Аспиналл − о встрече с Джонсом: «Думал, он больше. Я побью его»

«Я впервые встретился с Джоном Джонсом. Он совсем не такой большой, как мне казалось. Думал, он намного выше.

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