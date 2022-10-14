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Майкл Биспинг: Оливейра обойдет Хабиба и станет величайшим легковесом, если побьет Махачева

Майкл Биспинг: Оливейра обойдет Хабиба и станет величайшим легковесом, если побьет Махачева

Бывший чемпион UFC, а ныне комментатор британец Майкл Биспинг считает, что бразилец Чарльз Оливейра станет лучшим легковесом в истории, если победит россиянина Ислама Махачева на турнире UFC 280, который состоится 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

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