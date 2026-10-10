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Царьград

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Дошкольники из Сузунского района примерили роль инспекторов ДПС

Дошкольники из Сузунского района примерили роль инспекторов ДПС

Воспитанники детского сада Сузунского района посетили отдел МВД России «Сузунский», где осмотрели служебную технику, патрульные автомобили и понаблюдали за работой кинолога со служебной собакой.

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