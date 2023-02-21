Трамп пообещал в случае победы договориться о встрече с Путиным и Зеленским

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп пообещал в случае переизбрания на пост президента США организовать встречу между российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским с целью разрешения украинского конфликта.
Бывший глава Белого дома Дональд Трамп пообещал в случае переизбрания на пост президента США организовать встречу между российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским с целью разрешения украинского конфликта.
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