Эксперт напомнила о вредности несвежего постельного белья

Менять белье надо раз в неделю.фото: pixabay.com/vika_glitterЗа неделю на ткани скапливаются мертвые клетки эпидермиса, жировые выделения, пот и пыль, поэтому именно этот срок оптимален для замены постельного белья.
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