ГлагоL
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ГлагоL

22 747 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Уфимцев
    А самого господина Чуйбайса арестовать - СЛАБО? Вот это был бы сигналище... для всей этой шатии-братии либералов-демо...Суд арестовал у Ч...
  • Ксюша Кирьязис
    Международные соглашения кого? Стран или фармхапуг?ВОЗ призвала гото...
  • Александр Харченко
    Какой аэродром, какое предприятие, где, какие беспилотники, пьяный базар, а не статьяВС РФ поразили ин...

Эксперт напомнила о вредности несвежего постельного белья

Эксперт напомнила о вредности несвежего постельного белья

Менять белье надо раз в неделю.фото: pixabay.com/vika_glitterЗа неделю на ткани скапливаются мертвые клетки эпидермиса, жировые выделения, пот и пыль, поэтому именно этот срок оптимален для замены постельного белья.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх