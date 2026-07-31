Соцфонд отчитался о 85 млн электронных услуг с начала года

В Москве 31 июля Социальный фонд России обнародовал данные о своей работе в текущем году. Сообщение появилось в официальном канале фонда в мессенджере «Макс», и в нем указывалось, что с начала года гражданам было оказано 85 млн электронных услуг.
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