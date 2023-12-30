Восемь прилетов со стороны Украины зафиксированы в поселке Теткино

На территории Курской области произошел обстрел поселка Теткино со стороны Украины. По данным губернатора Романа Старовойта, были выпущены восемь снарядов, в результате чего повреждены линии электропередач.
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