Названы продукты, которые негативно влияют на фигуру и ясность ума

Согласно недавнему исследованию ученых из Чикагского университета, популярные фастфудные блюда, такие как картофель фри и луковые кольца, могут повышать риск развития деменции из-за содержащихся в них химических веществ.
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