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  • Александр Ляшенко
    Вот зачем,ты сука потная, шаришься по русскоязычным сайтам? Твоё место на евроукрожопой помойке,вали от сюда к своим ...КПРФ не выдвинула...
  • Ингерман Ланская
    это не капе не выдвинула, это сам зюгандон себя задвинут от страха в очередной раз опозориться... у красно-коричневых...КПРФ не выдвинула...
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    Вечная Память Героям🇷🇺🙏🙏🙏🙏🙏💐💐💐💐💐💐💐💐Царство небесное 🙏Участнику СВО из ...

Эксперты дали советы, как орловцам сэкономить на воде не только на новогодних каникулах

Эксперты дали советы, как орловцам сэкономить на воде не только на новогодних каникулах

Длинные новогодние каникулы,, если проводить их дома грозят большим расходом воды. Эксперты Центра финансовой экспертизы Роскачества и школы грамотного потребителя рассказали, как можно сэкономить на воде.

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