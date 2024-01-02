Эксперты дали советы, как орловцам сэкономить на воде не только на новогодних каникулах

Длинные новогодние каникулы,, если проводить их дома грозят большим расходом воды. Эксперты Центра финансовой экспертизы Роскачества и школы грамотного потребителя рассказали, как можно сэкономить на воде.
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