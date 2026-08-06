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Царьград

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СК проверяет незаконные восхождения на Эльбрус в Приэльбрусье

СК проверяет незаконные восхождения на Эльбрус в Приэльбрусье

Следственный комитет проводит проверку информации о незаконной организации восхождений на Эльбрус. Сообщается, что мужчина, без регистрации и должной подготовки, организует опасные туры, ограничивая свободу участников.

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