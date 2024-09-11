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Казахстанский Home Credit прекратил работу с «ВТБ Казахстан»

Любые операции в тенге и иностранной валюте по счетам клиентов «ВТБ Казахстан» будут остановлены.<strong>Казахстанский Home Credit Bank‎ объявил, что прекращает взаимодействие с «ВТБ Казахстан» (дочерней структуры российского ВТБ) из-за рисков вторичных санкций, <a href="https://home.

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