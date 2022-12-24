Медвежий угол

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Праздник на линии огня

Праздник на линии огня

Сомелье на фрилансе Бедный Рогозин. Нашел где отмечать день рождения! До чего у нас мужики бесстрашные все-таки, им ежели бутылку виски на верхушку действующего вулкана поставить, они и туда поползут веселой компанией, подбадривая себя криками.

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