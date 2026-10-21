“Neil Bush, the brother of former President George W. Bush and son of former President George H.W. Bush, said Tuesday that he voted for Democrat James Talarico in the Texas Senate race while criticizing President Trump and ‘those who have enabled him’ for causing ‘enormous damage to the Republican Party,'” CBS News reports.
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