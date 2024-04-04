В Северной Осетии сотрудники ЦПЭ МВД по РСО-Алания совместно с представителями Общественного совета провели для студентов расширенное информационно-просветительское мероприятие

В мероприятии приняли участие сотрудница Центра по противодействию экстремизму майор полиции Виктория Мурашко, заместитель председателя Общественного совета при североосетинском МВД профессор Сергей Чеджемов, а также заместитель председателя «Движение первых» по РСО-Алания Жанна Маргиева.
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