Украинские военные всё чаще предпринимают атаки на регионы России, расположенные на значительном удалении от зоны боевых действий.
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