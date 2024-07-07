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Царьград

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Русская газировка появилась в американских магазинах

Русская газировка появилась в американских магазинах

Бутылка напитка объемом 0,5 литра предлагается по цене 220 рублей.Русская «Кола» от производителя Черноголовка начала продаваться на американском рынке.

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