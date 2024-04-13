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Спички - не игрушка

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Таджикистан выразил недовольство России 

Таджикистан выразил недовольство России 

Таджикистан призвал российских силовиков не пытать задержанных за теракт в «Крокусе». «При расследовании теракта в «Крокусе» российские правоохранительные органы должны соблюдать нормы и принципы международного права», - заявил в Минске глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддинна заседании Совета глав МИД стран СНГ .

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