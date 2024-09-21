Суд рассмотрит апелляцию "черного риелтора" Махмудова, который убил в Тульской области двоих человек

Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве рассмотрит дело 47-летнего гражданина Азербайджана Рафаила Махмудова, которого ранее приговорили к 24 годам колонии за убийство двоих человек и разбойное нападение.
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