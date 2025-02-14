СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Предоставление доступа к редкоземельным металлам и другим полезным ископаемым приблизит конец государственности Украины, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
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