Российские банки обязали указывать полную стоимость кредита

21 января вступила в силу новая норма закона, согласно которой российские кредитные организации обязаны в рекламе своих продуктов указывать полную стоимость кредита в процентах годовых и дополнительные условия.
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