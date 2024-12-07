Комиссия по выявлению майнеров появится в Иркутской области

В Иркутской области создадут комиссию для борьбы с нелегальным майнингом криптовалют. Это решение, принятое на оперативном штабе под руководством председателя Правительства Константина Зайцева, стало ответом на растущую обеспокоенность по поводу перегрузки энергосистемы региона из-за роста числа майнинговых ферм.