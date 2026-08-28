Монтеррей (WTA). 1/2 финала. Ли сыграет с Парри, Мертенс поборется с Бартунковой

Элиза Мертенс сыграет Николой Бартунковой в полуфинале турнира в Монтеррее. Cетка турнира здесь . Abierto GNP Seguros Монтеррей, Мексика 23 – 29 августа 2026 WTA 500 Призовой фонд – 1 206 446 долларов Открытые корты, хард 1/2 финала.
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