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Суд арестовал оперную певицу Марию Максакову* за угрозу безопасности России

Суд арестовал оперную певицу Марию Максакову* за угрозу безопасности России

Бывшую солистку Мариинского театра обвиняют в поддержке ВСУ.Пресненский суд Москвы постановил арестовать оперную певицу Марию Максакову*, в отношении которой возбуждено уголовное дело по статье об угрозе безопасности России.

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Комментарии
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Амара Карпова
Певица😂😂😂
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