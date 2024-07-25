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Олимпиада-2024. Регби-7. Аргентина сыграет с Австралией, ЮАР против Японии, Новая Зеландия встретится с Ирландией, другие матчи

Сегодня сборные сыграют по одному матчу на групповом этапе. Вечером пройдут матчи 1/4 финала. Прямую трансляцию покажет сайт Olympics.

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