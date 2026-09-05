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Татар-информ

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В Башкирии задержали троих мужчин, похитивших товары с маркетплейса на 6 млн

В Башкирии задержали троих мужчин, похитивших товары с маркетплейса на 6 млн

Троих жителей Башкирии задержали за похищение товаров с маркетплейса на сумму 6 млн рублей, сообщают РИА Новости со ссылкой на региональное МВД.

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