Минобороны: Два украинских беспилотника были перехвачены в Крыму, один уничтожен над Тульской областью

Для атаки противник применил дроны самолетного типа, подчеркнули в ведомствеМинистерство обороны России сообщило, что в ночь на 10 ноября силы ПВО перехватили два украинских беспилотника в Крыму, еще один дрон был уничтожен над Тульской областью.
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