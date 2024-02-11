В Эстонии разгорелся скандал с премьером Каллас

В Эстонии разгорелся скандал между премьером Каллас и экс-премьером Ансипом Между премьер-министром Эстонии Каей Каллас и бывшим премьером страны, членом Европарламента (ЕП) Андрусом Ансипом, разгорелся скандал.
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