Педагоги Казани вошли в топ-5 лучших учителей родного языка России

Учитель многопрофильного лицея № 11 Казани Резида Курамшина и воспитатель казанского детского сада №358 Алсу Галиева вошли в топ-5 лучших учителей родного языка России.
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