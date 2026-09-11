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Татар-информ

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Педагоги Казани вошли в топ-5 лучших учителей родного языка России

Педагоги Казани вошли в топ-5 лучших учителей родного языка России

Учитель многопрофильного лицея № 11 Казани Резида Курамшина и воспитатель казанского детского сада №358 Алсу Галиева вошли в топ-5 лучших учителей родного языка России.

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