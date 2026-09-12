«Не оставит на враге живого места»: Финляндия закупила сто миномётов Tremos Минобороны Финляндии и компания Patria заключили первый серийный контракт на поставку до 2028.
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