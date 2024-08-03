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Освобожденный россиянин Селезнев заявил, что его чуть не зарезали в тюрьме в США

Освобожденный россиянин Селезнев заявил, что его чуть не зарезали в тюрьме в США

Мужчина назвал плохими условия в американских исправительных учрежденияхРоссиянин Роман Селезнев, освобожденный в рамках обмена между РФ и странами Запада, заявил, что за время своего заключения в США сменил несколько тюрем.

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