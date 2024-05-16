Адвокат Аллегри о конфликте тренера с журналистом: «Произошла лишь жаркая словесная перепалка. Угроз и рукоприкладства не было»

Ранее туринский клуб обыграл «Аталанту» (1:0) в финале Кубка Италии. Главный редактор Tuttosport Гвидо Вачаго рассказал, что у него произошел конфликт с главным тренером «бьянконери» в коридоре, ведущем в зал для прессы.